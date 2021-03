Resultaat van 1 jaar corona: 1 op 3 Vlaams-Brabantse kmo's in acute geldnood

Vandaag is het exact 1 jaar geleden dat de federale regering de sluiting van de horeca en de winkels aankondigde en de organisatie van evenementen verbood. Er volgde voor veel ondernemers een jaar van grote omzetverliezen. Uit onderzoek van Unizo blijkt dat 1 op 3 Vlaams-Brabantse kmo's in acute geldnood zitten. Ook bij wasserij Strea-Net in Sterrebeek is het spartelen om te overleven.

Een vergeten sector, zo noemt Frank Aerts, zaakvoerder van Strea-Net, het zelf. Over wasserijen hoor je niet veel, maar ook die sector is hard getroffen door de coronacrisis omdat wasserijen deels afhangen van de horeca: “Omdat restaurants gesloten zijn, kunnen wij geen tafellakens of servetten wassen bijvoorbeeld.”

Frank houdt gelukkig nog steeds het hoofd boven water. Dat lukt niet iedereen. Uit een rapport van Unizo blijkt dat veel bedrijven er erg aan toe zijn. “We merken dat vandaag, 1 jaar na de eerste lockdown, 1 op 5 zelfstandigen en 1 op 3 ondernemingen met financiële problemen zit. De helft van de bedrijven verkeert nog in een gezonde situatie dankzij federale, regionale en lokale steunmaatregelen. Als we echter kijken naar het bedrag dat nodig is om iedereen erdoor te halen, dat bedrag kunnen we niet op tafel leggen. Dus is het onze oproep om richting de heropening van de volledige economie te gaan”, zegt Elke Tielemans, voorzitter van UNIZO Vlaams-Brabant.

