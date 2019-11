Revolutionaire ruimtevaarttechnologie uit Rode

U wist vast al dat het VKI (Von Karman Institiuut) uit Sint-Genesius-Rode een wereldautoriteit is in stromingsdynamica voor o.a. lucht- en ruimtevaart. Met het oog op de opendeur nu zondag toonde het instituut aan RINGtv vandaag zijn nieuwste uitblinker: de Qarman nanosatelliet, een kleintje met verbluffende talenten, dat op 4 december naar ruimtestation ISS wordt gestuurd.

Het von Karman Instituut (VKI) is gespecialiseerd in stromingsdynamica, onder andere op het gebied van lucht- en ruimtevaart, sectoren waarin het wereldwijd de referentie is. Nu zondag opent de wetenschapstempel zijn deuren voor het grote publiek en laat het toe zijn geavanceerde installaties te ontdekken. Sommige zijn uniek in de wereld, zoals de hogesnelheidswindtunnel voor hypersone testen met tot 14 keer de geluidssnelheid (Longshot).

Nieuwste paradepaard van het VKJ is de nano-satelliet Qarman, die door de onderzoekers van het Instituut gemaakt, ontwikkeld en gebouwd is. Dergelijke mini-satellieten werden oorspronkelijk ontworpen in de late jaren 1990 om de toegang van studenten tot de ruimtevaart te vergemakkelijken. Het QB50 nano-satellietnetwerk, gecoördineerd door VKI, is een unieke samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen uit 23 landen over de hele wereld. De Qarman nano-satelliet is de eerste die in staat is de atmosferische terugkeer te overleven en de aan boord aanwezige experimenten tijdens de terugkeer uit te voeren.

De lancering van de Qarman nano-satelliet naar het Internationaal Ruimtestation ISS is gepland op 4 december 2019. RINGtv brengt je echter vandààg al in hogere sferen…