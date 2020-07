Roel Leemans blikt vooruit naar Vlaamse feestdag

Nog twee keer slapen en het is 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Traditiegetrouw trekken dan heel wat Vlamingen uit de Rand naar Brussel om er de groots opgezette viering bij te wonen. Maar het coronavirus spaart niets of niemand en dus ook geen feestdagen. 718 jaar na de Guldensporenslag zien de organisatoren van de herdenking zich daarom genoodzaakt om uit te pakken met een aangepast programma.

Op het Muntplein en op de Grote Markt heerst normaal op 11 juli een gezellige drukte, maar dat zal dit jaar anders zijn. De Vlaamse feestdag wordt zaterdag hoe dan ook gevierd in Brussel met de zegen van de Vlaamse minister van Brussel, maar dat zal minder uitbundig zijn. Toch kan je er een aangenaam dagje Brussel van maken. Vanaf 10 uur 's ochtends kan je terecht aan Muntpunt, de Nederlandstalige bibliotheek, voor beperkte maar gevarieerde activiteiten.

"Tijdens de dag zijn er wandelingen en stadsbezoeken. De Top 100 van Radio 2 gaat niet door op de Grote markt maar wel op het stadhuis, zonder publiek maar hij wordt wel rechtstreeks uitgezonden. Dus de mensen gaan heel wat optredens kunnen beluisteren van Vlaamse artiesten die langskomen", zegt Roel Leemans, directeur van Muntpunt. "Onze leesstraat hier naast het gebouw van Muntpunt wordt voor één dag een feeststraat . Kinderen kunnen hier komen knutselen, er zal acrobatie zijn samen met het Vlaams Circuscentrum en met de collega's van Kulturegem zorgen we hier vooral voor een aanbod voor de kinderen."

De afsluiter is een eerbetoon aan de Vlaamse helden van vandaag: de zorgverleners. "De dag wordt afgesloten in de Ancienne Belgique met een optreden van Toursit le MC voor een 200-tal zorgverleners. Voor de AB is dat dan ook de kick off voor hun initiatief Frontline for Frontliners waarmee zij er het hele najaar willen voor zorgen dat de zorgverleners bij elk optreden hele goede plaatsen krijgen."