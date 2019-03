Roemeense ramkrakers voor de rechter

In Brussel staan 19 Roemenen terecht die verantwoordelijk zouden zijn voor een 40-tal ramkraken over heel het land. De bende ging daarbij drastisch te werk en deinsde er niet voor terug om met voorhamers of zware voertuigen in te rijden op de toegangspoorten van hun doelwitten. In onze regio sloegen de daders onder andere toe in Lennik, Overijse en Drogenbos.

De bende kon in juni 2018 worden opgerold door de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde. Daags na een van de ramkraken kon de politie bij een verkeerscontrole 4 verdachten oppakken. De arrestatie leidde de recherche naar een pand in Charleroi, dat als uitvalsbasis werd gebruikt door de Roemeense dievenbende. De speciale eenheden van de federale politie vielen er binnen en konden daarbij 11 verdachten inrekenen. Verder onderzoek leidde naar in totaal 19 verdachtent. De bendeleden pendelden tussen hun thuisland en België om de ramkraken te plegen.

Volgens het parket is de bende verantwoordelijk voor 31 ramkraken en een 10-tal pogingen tot ramkraak over heel het land. De bende sloeg vooral toe in Wallonië en de rand rond Brussel. Ze viseerde vooral mulitimedia-, doe-het-zelf-, speciaalzaken in gereedschap voor de bouw en tuincentra. Om hun illegale activiteiten te verbergen, gebruikten ze SIM-kaarten die geregistreerd stonden op namen van stromannen.

In onze regio sloeg de bende toe bij Tuincentrum Van Den Bossche in Lennik, de firma Boel uit Overijse en bij BE PRO TOOLS in Drogenbos. In die laatste zaak sloegen de daders 2 maal toe. Het parket eist celstraffen van 5 jaar tegen 8 beklaagden. De 11 anderen riskeren straffen van 18 tot 36 maanden cel.

Het vonnis valt binnen enkele weken