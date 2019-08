Salah Abdeslam vervolgd voor aanslagen Zaventem en Maalbeek

Salah Abdeslam wordt door het federaal parket in verdenking gesteld voor de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation in Maalbeek. "Hij wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering in het kader van de aanslagen van 22 maart 2016", bevestigt het federaal parket.

Salah Abdeslam moet zich al in Frankrijk verantwoorden voor de aanslagen in Parijs. Abdeslam is de enige overlevende terrorist van die aanslagen en dook maandenlang onder in Brussel. Op 15 maart 2016 belde de politie aan voor een huiszoeking in Vorst, wat uiteindelijk het safehouse van Abdeslam en zijn kompanen Belkaïd en Ayari bleek te zijn. De terroristen openden meteen het vuur. Bij het vuurgevecht kwam Belkaïd om het leven.

Salah Abdeslam en Sofien Ayari sloegen op de vlucht. Ze werden drie dagen later ingerekend in Molenbeek. Nog eens vier dagen sloeg de terreurcel toe in Zaventem en Brussel. Door de nauwe band tussen Ayari en Abdeslam moeten ze allebei plaatsnemen in de beklaagdenbank. Beiden werden ook al veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moordpoging op politieaganten tijdens het vuurgevecht in Vorst.

Anderen hoofdverdachten zijn Mohamed Abrini - de man met het hoedje - en Ossama Krayem. Zij moesten zich ook allebei opblazen in Zaventem of Maalbeek, maar beslisten op het laatste moment om terug te keren op die plannen. De Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa moet zich dan weer verantwoorden omdat hij beide terroristen onderdak gaf na de aanslagen.

Het proces rond de aanslagen gaat in 2020 of 2021 van start in het oude NAVO-hoofdkwartier in Evere. Het wordt het grootste proces ooit in ons land. Bij de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek kwamen 32 mensen om het leven. 340 anderen raakten gewond.