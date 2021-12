Schaatsbaan Liedekerke klaar voor vervroegde kerstvakantie

Voor de basisscholen is de vervroegde kerstvakantie begonnen en daar speelt de ijspiste in Liedekerke op in. Sport Vlaanderen Liedekerke organiseert vanaf zondag 20 december verschillende coronaveilige schaatsmomenten voor het hele gezin.

Sport Vlaanderen Liedekerke beperkt het aantal schaatsers tot 250, zodat er meer plaats is voor de aanwezigen. De dag is ingedeeld in blokken. Vroege vogels kunnen al om 9u terecht op de piste. Tickets reserveren kan online.

Traditiegetrouw zijn er opnieuw disco-avonden. De komende drie dinsdagen en vrijdagavond 7 januari kan je tijdens het schaatsen de pas uitgebreide discoverlichting bewonderen. Voor het eerst is er in Liedekerke ook een kinderdisco op het ijs. Die vindt plaats op zaterdag 8 januari.

Op en rond de piste gelden uiteraard de coronamaatregelen. Zo wordt de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar gevolgd in alle publieke ruimtes, zijn er looproutes aangegeven en is een Covid Safe Ticket verplicht in de horeca.