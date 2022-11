Uitschelden, beledigen en bedreigen: het blijkt dagelijkse kost te zijn voor chauffeurs, stationsmedewerkers, veiligheidsagenten en de klantendienst van MIVB. “In 2021 telde de MIVB 657 gevallen van verbale agressie tegen haar personeel en 113 fysieke agressies. Dat zijn er minstens twee per dag dus. Die cijfers liggen in de realiteit zelfs nog hoger, want medewerkers melden niet alle agressies, zeker de verbale”, zegt woordvoerder An van Hamme. Ook metrobestuurster Stella getuigt. “Aan het stuur zitten mensen. Wij ervaren ook de stress van het net. Als er incidenten zijn, beleven we die samen met de reizigers. Wij moeten oplossingen vinden om de dienst te herstellen. In deze situaties zijn kleine gebaren zoals een hallo, een glimlach of een bedankje zo fijn.”

Om meer respect te vragen sloegen de Brusselse vervoersmaatschappij en rapper Youssef Swatt’s de handen in elkaar. Hij ging aan de slag op basis van echte verslagen van incidenten. De beledigingen die je in het nummer ‘Respect’ hoort zijn de echte woorden die medewerkers van het Brussels openbaar vervoer dagelijks horen tijdens hun werk. “Het thema raakt mij direct want mijn vader was buschauffeur bij de TEC in Doornik, waardoor ik veel respect heb voor het beroep. Ik woon al 7 jaar in Brussel en gebruik vaak het openbaar vervoer. De veiligheid en het comfort van de reizigers hangen af van het personeel. Zij staan doorgaans in de schaduw en worden niet vaak genoeg gewaardeerd”, aldus Youssef Swatt’s.

De volledige videoclip van de campagne kan je hier bekijken. Op sociale media en op het MIVB-net worden de beledigingen gecensureerd, omdat ze volgens de MIVB te grof waren om weer te geven.