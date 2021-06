Sint-Pieters-Leeuw denkt aan zone 30 en trajectcontrole in centrum

Al enkele jaren broedt Sint-Pieters-Leeuw op ideeën en voorstellen om de drukke doorgang in het centrum van de gemeente aan te pakken. “In de meeste wijken en deelgemeenten gaat de hoofdweg niet door het echte centrum, maar net eromheen. Maar tellingen wijzen uit dat er ongeveer evenveel verkeer door het centrum van Sint-Pieters-Leeuw rijdt als via deze gemeentelijk hoofdwegen”, zegt schepen van Mobiliteit Olivier Huygens.

Met tal van ingrepen wil het gemeentebestuur daar wat aan veranderen. Zo is in het overleg met De Lijn om buslijn 170 ietwat aan te passen. De meeste bussen op de lijn zijn accordeonbussen zijn die te groot om door het centrum te rijden. Verder wordt ook gedacht aan fietssugestiestroken zodat voetgangers en fietsers meer plek krijgen. Maar de belangrijkste ingreep is ongetwijfeld het plan om een grote zone 30 in te voeren.

“Omdat die zone 30 met enkel een verkeersbord geen realiteit wordt in het straatbeeld, voorziet het gemeentebestuur een ANPR-trajectcontrole”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Om te vermijden dat een nieuwe sluiproute ontstaat langsheen het woonzorgcentrum en beide basisscholen, zal een derde ANPR-camera geplaatst worden, zodat ook het traject van aan de rotonde van het gemeentehuis tot aan het einde van de Hendrik Vanhouchestraat veilig blijft.

Tijdens een digitaal infomoment stond de gemeente voor feedback van zowel handelaars, scholen als inwoners. Na de zomer worden de knopen doorgehakt. “Voor de zomer van 2022 klaar zijn met de uitvoering ervan. Naast aanpassingswerken voor bushaltes, zullen we de uitgang van de parking tussen bibliotheek en kunstacademie verplaatsen naar de Pastorijstraat”, besluit schepen van Openbare Werken Bart Keymolen.