Sint-Pieters-Leeuw weigert brandweerbijdrage van ruim 600.000 euro te betalen

We gaan even terug naar 2015. Dan worden de brandweerdiensten in de regio samengevoegd tot hulpverleningszones. Volgens de provinciegouverneur betalen op dat moment heel wat gemeenten te weinig voor de bescherming van hun grondgebied door brandweer, terwijl anderen te veel betalen. Enkele gemeenten trekken naar de Raad van State, maar die verklaart zich onbevoegd.

Daarop besluit de provinciegouverneur de helft van het bedrag zelf te innen. Nu wil hij het resterende bedrag innen. Zo heeft de stad Halle recht op een terugbetaling van 1,5 miljoen euro. Die moeten van andere gemeenten komen. Voor Sint-Pieters-Leeuw komt het neer op een slordige 616.998 euro.

"Er is geen enkele reden om onze bijdrage dubbel te betalen. Wij vinden dat er genoeg is betaald", zegt burgemeester Luc Deconinck in Het Laatste Nieuws. "We hebben een advocaat aangesteld en starten een procecure bij de burgerlijke rechtbank om de bijdrage te betwisten."