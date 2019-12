Socialistische vakbond wil staken bij De Lijn tijdens oud- en nieuwjaar

Het ACOD dient naar eigen zeggen de stakingsaanzegging van 30 december tot 3 januari in omdat de directie niet luistert naar de mensen op het terrein. Er is volgens de socialistische vakbond te weinig overleg tussen werknemers en directie om de problemen bij De Lijn aan te pakken. En dus wordt er gedreigd met een staking, ook op oudejaarsavond, net wanneer De Lijn onder meer ook in heel wat gemeenten van onze regio feestbussen inzet. Vlaams minister van Mobiliteit is niet te spreken over de actie van het ACOD. “De Lijn zet juist in op extra bussen voor feestvierders tijdens oudejaarsnacht om de verkeersveiligheid te verhogen”, schrijft ze op Twitter. “De reiziger is opnieuw de dupe. Terwijl hij recht heeft op een goede dienstverlening, ook op oudejaarsnacht.”