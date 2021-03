Sport Vlaanderen verdeelt zonnecrèmedispensers: "Sporters laten zich vaak verrassen door eerste zon"

Sport Vlaanderen verdeelt in zo'n 200 gemeenten en in alle Sport Vlaanderen-domeinen automatische zonnecrèmedispensers. Die kunnen gebruikt worden voor lokale sport- en jeugdkampen. Vanochtend werd een exemplaar geleverd in het domein van Hofstade.

In het domein van Hofstade genieten tal van jonge sporters in hun bubbel van hun sportkamp. De zon is van de partij, maar die kan best verraderlijk zijn. "Tijdens de eerste echt zonnige dagen in en rond de paasvakantie verbranden er heel wat kinderen stevig", zegt Frank Pauwels, voorzitter van Gezond Sporten. "Veel ouders en organisatoren van kampen beseffen niet dat ook de eerste zonnestralen al veel schade kunnen aanrichten. Zonnebrandwonden op een kinderhuid zijn erg gevaarlijk. Ze vergroten het risico op huidkanker op latere leeftijd sterk."

Daarom biedt Sport Vlaanderen aan elke gemeente in Vlaanderen een gratis automatische zonnecrèmedispenser en sensibiliseringsmateriaal aan. 2 op de 3 Vlaamse gemeenten gingen al in op die vraag. "Zij kunnen die dispenser verplaatsen naar plekken waar veel jonge sporters samenkomen", zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal Sport Vlaanderen. "Ook in alle centra van Sport Vlaanderen zullen er zonnecrèmedispensers ter beschikking staan van de sporters, en ook op toekomstige zomerevenementen van Sport Vlaanderen zullen ze steeds voorzien worden."