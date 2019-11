Staking De Lijn blijft duren en breidt nog uit

Na het welles-nietesspelletje over een akkoord tussen de directie van De Lijn en de vakbonden gisteren, vond vandaag nieuw overleg plaats om de problemen rond vakantieregelingen en het personeelstekort aan te kaarten. Enkel de Christelijke vakbond nam deel aan dat overleg. De liberale bonden vroegen om sociale bemiddeling op te starten. Voor de socialistische vakbond is het water te diep na de miscommunicatie van gisteren en heeft de directie totaal geen respect voor het personeel van De Lijn. De bond wou niet aan tafel komen.

'Waar moet dit eindigen?'

De socialistische vakbond laat alle personeel vrij te kiezen of ze morgen, zondag of maandag al dan niet aan het werk gaan. ‘De stakersvergoeding blijft van kracht,’ klinkt het. De Christelijke vakbond is het daar niet mee eens. “We stellen ons openlijk de vraag waar dit moet eindigen. In een huidig politiek klimaat die de privatisering van het openbaar vervoer in het regeerakkoord heeft staan, is dit koren op de molen van al wie De Lijn liever ziet verdwijnen,” klinkt het in een persbericht.

De directie van De Lijn laat in een mededeling weten te betreuren dat de acties, waarvan de reizigers de dupe zijn, blijven doorgaan. Dinsdag vindt nieuw overleg plaats.