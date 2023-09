Stefan uit Herne wint brons op BK bi-fietsen

Stefan Vanaudenhove uit Herne heeft al heel wat avonturen op de teller. Ironmans, kanaalzwemmen of cols oprijden met een eenwieler: geen plan is te gek. In RINGtv Sport volgen we hem tijdens een iets minder bekende sport: bi-fietsen. Dat is rijden op een fiets zoals vroeger: met een groot en een klein wiel. Onlangs werd Stefan in die discipline derde op het Belgisch kampioenschap bi-fietsen.