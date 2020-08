Stijging besmettingen vertraagt

Virologen zeggen voorzichtig dat ze een kentering zien tijdens deze tweede golf. Het aantal besmettingen vertraagt. Die hoopvolle vaststelling zien we ook aan de cijfers in onze regio. Gisteren kwamen er in Halle-Vilvoorde in totaal 7 nieuwe besmettingen bij. Het gaat om het laagste aantal sinds vorige week dinsdag.

Van de 7 nieuwe besmettingen waren er 3 in Vilvoorde, 2 in Zaventem en Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode telden er elk één. Daarmee is het aantal nieuwe besmettingen het laagst sinds 28 juli. Ter vergelijking: eergisteren telde Halle-Vilvoorde 16 besmettingen, eind vorige week 34.

Ook in de ziekenhuizen ziet het er voorlopig goed uit. In het UZ Brussel worden momenteel nog 2 COVID 19-patiënten verzorgd. Vorige week dinsdag waren er dat 7. De afgelopen 24 uur kon één patiënt naar huis terugkeren en werden er geen nieuwe besmette personen opgenomen.

Verschillende politiezones kondigen tot slot aan dat ze het aantal coronacontroles de komende dagen gaan opvoeren. Dat is het geval in de politiezone Pajottenland en in de politiezone TARL, dat zijn de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke.