Tal van regiogenoten op Horeca Expo Gent

In Flanders Expo in Gent loopt nog tot en met morgen de Horeca-Expo. Dat is de jaarlijkse afspraak van vertegenwoordigers uit de horecasector. 575 exposanten laten er hun producten proeven en stellen nieuwe trends in de horeca voor. Workshops, kookdemo's en culinaire wedstrijden maken de ervaring compleet. Ook uit onze regio zijn heel wat standhouders én geïnteresseerden aanwezig.

Vier dagen lang staat Flanders Expo in Gent in het teken van horeca en gastronomie. Elk jaar lokt de Horeca Expo duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook uit onze regio zijn restaurateurs, lokale producenten en een aantal van onze partners van de partij. Zo verraste Sofie Dumont uit Halle de bezoekers met een kookdemo.



In Hal 8 Chef's Place, de onmoetingsplaats voor topchefs en sommeliers, is onze regio ruim vertegenwoordigd. Belgische wijnen zijn in opmars en krijgen er heel wat aandacht. Zo houdt de pionier van de Belgische bubbels Paul Vleminckx van domein Chardonnay Meerdael proeverijen. Als voorzitter van Straffe Streek promoot hij ook collega-producenten.

Ook in Gooik vind je het Wijngoed Stuyvenberg. Hendrik Coysman plantte in 2011 een eerste hectare wijnstokken, intussen is er de witte en rosé Stuyvenberger Brut. Die valt alvast in de smaak van Noël Neckebroek, die 35 jaar topchef was van Kasteel Diependael. Ook Carla De Graef van Mijn Puur Leven proeft de bubbels uit het Pajottenland. Ook de dames van wijnhandel Vini uit Lennik en de heren van Chateau Vini uit Ternat laten het beste uit hun aanbod proeven. Afsluiten doen we bij brouwerij Palm uit Steenhuffel en brouwerij Boon uit Halle.