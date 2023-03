Tien dierenasielen in Halle-Vilvoorde krijgen energiesteun

Net zoals iedereen zagen de dierenasielen hun energierekeningen stijgen. Daarom kunnen 150 asielen over heel Vlaanderen eenmalig op energiesteun rekenen. Tien daarvan bevinden zich in onze regio. Het bedrag dat ze krijgen is afhankelijk van de grootte. Zo krijgt de Ark van Pollare in Lennik iets meer dan 10.000 euro steun, Zorgboerderij Huppeldepup in Grimbergen bijna 7.000 euro en het Dierenopvangcentrum in Zemst 6.000 euro. Verder is er ook steun voor asielen in Malderen, Dilbeek, Sint-Katharina-Lombeek, Galmaarden, Meise, Zellik en Beersel.

“De dierenasielen helpen dieren om door een moeilijke periode te komen, dus willen wij hen ook helpen om door een moeilijke periode te komen”, zegt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. “De medewerkers en vrijwilligers voorkomen en verhelpen veel dierenleed. We mogen hen ook niet vergeten wanneer de energiefactuur aankomt. We laten hen letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten staan.”