Tien gemeenten combineren fiets en piano tijdens PianoDays

Voor een muzikale en sportieve zondag moest je gisteren in de Noordrand zijn. De start van het achtdaagse festival PianoDays was een muzikale fietsroute. Op tien bijzondere concertlocaties langs het parcours kon het publiek genieten van pianomuziek.

Het is een grijze, maar droge zondagochtend en dus komen een aantal muziekliefhebbers ook met de fiets naar de Kerk van Mazenzele. Daar speelt Conludium een aperitiefconcert. Voor het Poolse koppel dat nu in Opwijk woont, is het een thuismatch. “We wonen hier sinds 2017, maar het is de eerste keer dat we in de gemeente optreden. We zijn daar superblij mee”, zegt Katarzyna Hajduk.

Niet alleen in Opwijk, maar ook in negen andere gemeenten in de Noordrand zijn er op verschillende tijdstippen mini-concerten. Zelfs buiten langs het fietsparcours weerklinkt pianomuziek. VLAMO zorgde voor drie gepimpte piano’s op openbare plaatsen waarvan er eentje aan de ingang van Plantentuin Meise staat. Na een laatste optreden in de Kruitfabriek blikken de tien gemeenten die het festival samen met Cultuur Noordrand organiseren, tevreden terug.

“De kracht van deze samenwerking is dat we eigenlijk projecten kunnen uitwerken die je eigenlijk als individuele gemeente alleen moeilijk op de been krijgt”, besluit Moad El Boudaati, schepen van Cultuur in Vilvoorde.