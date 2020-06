Tiental zomerscholen in onze regio

In Halle-Vilvoorde openen deze zomer al zo’n tiental zomerscholen. Heel wat leerlingen hebben door de coronacrisis een leerachterstand opgelopen. In een zomerschool kunnen zie die achterstand inhalen.

In Vlaanderen gaan deze zomer 144 zomerscholen van start. In onze regio gaat de gemeente Merchtem gaat Nederlands aanbieden, Kampenhout wiskunde, Nederlands en Frans en Sint-Pieters-Leeuw taal, wiskunde, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en informatica. Ook de stad Vilvoorde richt een zomerschool in, net als de Sint-Martinusscholen in Asse, Vrije Basisschool Prinsenhof in Grimbergen, GO! Atheneum Zaventem en ZAVO Zaventem.

Tot slot kan je ook leerachterstand inhalen bij Solutio in Hoeilaart en Sportjeslim in Dilbeek, twee organisaties rond studiebegeleiding. “De zomerscholen kunnen vermijden dat leerlingen met een achterstand moeten beginnen aan het volgend schooljaar. Ze helpen ook om jongeren gemotiveerd en gestimuleerd te houden. Met genoeg sport, spel en cultuur koppelen we het nuttige aan het aangename”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De oproep voor zomerscholen wordt overigens verlengd. "Scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers krijgen vanaf morgen 10 juni tot 7 juli een nieuwe kans om een projectaanvraag in te dienen. De voorwaarden blijven dezelfde", aldus Weyts. De Vlaamse Regering biedt dus nog altijd een vergoeding aan van 25 euro per dag per leerling. Zo kunnen de zomerscholen gratis georganiseerd worden voor de deelnemers.