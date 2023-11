Tientallen oproepen voor stormschade, bossen blijven tot maandag dicht in Londerzeel

De brandweerzone Vlaams-Brabant West moet voor heel wat omgewaaide bomen uitrukken in onze regio. “Er zijn tot de middag al enkele tientallen oproepen geweest voor stormschade”, zegt woordvoerder Alain Habils van de zone Vlaams-Brabant West. In Londerzeel worden parken en bossen tot maandag gesloten. Deze namiddag zal de storm nog in intensiteit toenemen, voorspelt het KMI.

Omwille van de storm Ciarán, besliste burgemeester Conny Moons om vier bossen in Londerzeel te sluiten voor het publiek. Daarvoor nam ze een burgemeestersbesluit. “De storm gaat gepaard met felle buien en hevige rukwinden. De bossen en parken worden in Londerzeel daarom gesloten. Het gaat om de Groene Long, het boske aan Neeravert, het speelbos Marselaer en het boske aan Kruisheide. Omdat ook dit weekend nog stormweer wordt voorspeld, blijven deze bossen en parken in Londerzeel tot maandag 6 november 10 uur gesloten”, zegt Moons



“Dit weekend is er ook kermis in Steenhuffel. We gaan na of er daar maatregelen moeten worden genomen. We rekenen ook wel op de kermiskramers zelf om in te schatten of het veilig is om de attractie te openen, maar houden de situatie wel in het oog”, klinkt het nog.

Grimbergen

In Grimbergen is het Prinsenbos gesloten. “Dat wordt met elke storm gesloten”, zegt burgemeester Bart Laeremans. “Daar zijn speciale borden voor, die worden omgeklapt. “Er zijn op enkele plaatsen al bomen of takken op de weg terecht gekomen, die worden zo snel mogelijk verwijderd. Ook buurtbewoners hebben al bomen verwijderd.” Dat gebeurde onder andere in de Steenpoeldreef in Grimbergen. Die was onderbroken door een omgewaaide boom.

Wemmel

In Wemmel viel een boom over de Windberg, een belangrijke verbindingsweg tussen Wemmel en Merchtem. De boom wordt verwijderd.

Meise

De Neromstraat in Meise is inmiddels afgesloten, daar is een verlichtingspaal omver gewaaid.