Tips van VUB-psychologe Elke Van Hoof om het ook in 2021 vol te houden

VUB-psychologe Elke Van Hoof merkt, ook aan het stijgend aantal aanvragen in haar praktijk, dat deze tweede coronagolf voor iedereen veel zwaarder is dan de eerste. "Dat spook, Covid-19, is duidelijk een onbeheersbaar 'sujet'. Maar er zijn, zelfs in die context, nog altijd zaken die we zelf wel in de hand kunnen nemen. Je maakt best je realiteit kleiner om er dan veel structuur in te brengen. In die structuur moet je trachten plaats te maken voor veel positieve emoties”, zegt Van Hoof.

Die positieve emoties kunnen heel alledaagse dingen zijn. “Gezelschapsspelletjes spelen, lunchen met mensen die je al lang niet meer hebt gezien, zelfs al moet dat online, leuke gesprekken voeren, een nieuwe hobby starten, bewegen...”

Een valkuil waar Van Hoof voor waarschuwt is plannen maken tot aan het einde van de crisis want niemand weet wanneer dat precies is. Ook je toevlucht zoeken tot alcohol is geen goed idee. Dat creëert geen gelukshormonen, maar verdooft het lichaam. Ook te veel negatieve berichtgeving over Covid-19 moeten we vermijden.

Meer do’s en don’ts vanavond in ons nieuws.