Tot 5 jaar cel voor reeks werfdiefstallen

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een man veroordeeld tot 5 jaar cel voor een resem diefstallen en inbraken. De verdachte was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Zijn twee kompanen kregen straffen van 15 en 20 maanden cel opgelegd.

De politie startte een onderzoek naar de drie mannen toen twee van hen eind april, in volle lockdown, ’s nacht werden aangetroffen in Zemst. Ze beweerden in Brussel te zijn vertrokken voor een wandeling, maar hadden onder andere een Engelse sleutel op zak en een autosleutel. Die autosleutel bleek dan te passen op een wagen die verderop was aangetroffen, waarin een derde verdachte zat. In het voertuig trof de politie een slijpschijf aan. Het trio werd na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden, maar de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon hen in het navolgende onderzoek linken aan een reeks feiten.

Bij een huiszoeking nadien troffen de speurders heel wat gestolen materiaal aan en een van de verdachten had bovendien foto’s van gestolen werfmateriaal op zijn gsm staan. Twee van hen werden uiteindelijk onder aanhoudingsbevel geplaatst. De derde verdachte werd vrijgelaten en vluchtte nadien naar zijn thuisland.

Het drietal sloeg sinds begin dit jaar minstens negen keer toe. Ze pleegden voornamelijk inbraken en werfdiefstallen, onder andere in Brussel, Zemst, Machelen, Drogenbos en Halle.