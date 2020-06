Traditionele kersenteelt in het Pajottenland onder druk

Het kan zijn dat u dezer dagen de eerste kersen van het seizoen plukt. In het Pajottenland maken ze zich zorgen over die teelt. Dat meldt Radio 2. Telers vrezen dat de klimaatopwarming en exotische insecten alsmaar meer hun boomgaarden aantasten.

De kersenteelt in het Pajottenland staat onder druk. Vandaag worden hevige hagelbuien verwacht. Teler Peter Vandendaele uit Pepingen ziet het niet graag gebeuren. “De klimaatopwarming en het grillige weer hebben een slechte invloed op de kerselaar”, zegt Vandendaele op Radio 2. “De droge periodes zijn nefast voor de bomen, zeker als het grondwater te veel zakt. Daarnaast richten hevige onweders en hagelbuien schade aan aan de vruchten.”

Maar niet alleen het klimaat is een probleem. “Exotische insecten zijn de grootste vijanden. De Aziatische fruitvlieg valt bijvoorbeeld al het rode fruit aan. Zij leggen hun eitjes in alles, niet enkel op rijp fruit. Dat is dus een ramp”, aldus Vandendaele. “Er zijn kweekmethoden waarbij je de kersen beter kan beschermen, maar de charme van de teelt gaat dan verloren en het fruit smaakt anders. Daarom willen we er alles aan doen om de traditie in ere te houden.”