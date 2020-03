Trekt Raad van State streep door Brusselse lage-emissiezone?

De auditeur van de Raad van State struikelt over het feit dat vervuilende auto's, bestelwagens en minibussen sinds begin 2018 niet meer welkom zijn in het Brusselse Gewest, maar vrachtwagens van 3,5 ton dan weer wel. Dat is volgens de auditeur in strijd met de Grondwet, namelijk op het vlak van gelijkheid en discriminatie.

Het Gewest argumenteert dat automobilisten en professionele vrachtwagenchauffeurs twee verschillende soorten burgers zijn, maar de auditeur deelt die mening niet. Die zegt dat de verschillende behandeling niet gerechtvaardigd is tegenover het doel. De argumentatie van de auditeur is geen officiële uitspraak, maar geeft wel een belangrijke richting aan het eindoordeel van de Raad van State.

Als die Raad van State binnen enkele weken het advies volgt en het besluit rond de LEZ-zone vernietigt, heeft die LEZ-zone volgens professor fiscaal recht Michel Maus op papier nooit bestaan. In dat geval dreigt de Brusselse Regering alle boetes te moeten terugbetalen die het sinds de invoering van de zone heeft geïnd.