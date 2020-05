TUINHIEREN Afl 11 – De moestuin: Courgettes, pompoen en boontjes

Wat heb je nodig?

- compost of bodemverbeteraar

- meststof

- koord

- plantjes en/of zaad

Hoe ga je tewerk?

Eenmaal dat de grond voldoende opgewarmd is en de ijsheiligen (11 tot 14 mei) zijn voorbij, dan kan er veel gebeuren in de moestuin! Bijboorbeeld courgettes, pompoen of boontjes mogen de grond in.

Voor de courgettes maken we een flink plantgat dat we aanvullen met compost. Courgettes groeien breed uit. Hou voldoende ruimte tussen 2 courgetteplanten: 1 plantje per vierkante meter. Courgettes groeien niet enkel in de breedte, ook in de hoogte gaat het snel. Om te voorkomen dat ze zouden omvallen, maken we met stokken een soort tentje of wigwam.

Dat is voldoende om de planten te ondersteunen.

Eenmaal de eerste vruchten er zijn mag je snel beginnen oogsten. Hoe meer je oogst, hoe meer vruchten je krijgt.

Bij pompoenen is het een ander verhaal: die hebben ranken. Je kan ze langs een draad of over de composthoop laten groeien.

Boontjes hebben wel compost, maar niet noodzakelijk veel meststoffen nodig.

Span een koord zodat je de boontjes mooi recht ‘legt’ of plant.

Als je het leggen van de boontjes spreidt (bijvoorbeeld om de 2 weken) dan kan je de hele zomer verse groenten oogsten!

We leggen om de 10 cm 2 boontjes (3 à 4 cm diep) om achteraf het sterkste plantje over te houden.

Wil je graag wat voorsprong? Dan kan je ook plantjes kopen in de tuinhandel.

Veel succes en smakelijk!