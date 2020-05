TUINHIEREN Afl 12 – De moestuin: Tomaten in combinatie met… basilicum.

Tomaten zelf kweken… Het is een uitdaging, maar zeker de moeite waard om het te proberen. Denk maar aan de onovertroffen smaak, de vele soorten in alle kleuren en vormen. Hoe je het best aanpakt, verneem je van Mark Demesmaeker.

Wat heb je nodig?

- compost of bodemverbeteraar

- meststof

- klimspiraal of stevige stok

- lege waterflessen

- tomaat ‘Roem van Mechelen’ – tomaat ‘Belle de Lorraine’

- basilicum

Hoe ga je tewerk?

Waarom een uitdaging? In open lucht kan het weer een spelbreker zijn. En er is toch wel wat werk aan: de plantjes hebben ondersteuning nodig (kan met een klimspiraal, maar even goed met een grote stevige steunstok) en je moet ze regelamatig ‘dieven’. Dat betekent dat je de uitgelopen okselknopen verwijderd. Een okselknop is een knop in de ruimte (oksel) tussen de stengel en het blad. Zo'n knop ontwikkelt zich spontaan tot een nieuwe stengel met bladeren, bloemen, en vruchten.

We maken de grond goed los en maken hem klaar door compost of bodemverbeteraar toe te voegen en wat meststof.

Je mag de tomatenplant gerust diep planten. Aan de stengel groeien nieuwe wortels waardoor de plant steviger staat en meer water en voedingsstoffen opneemt.

Laat minstens een halve meter tussen de planten en geef water maar vermijd dat het opspat tegen de bladeren. Om opspattend water te verminderen kan je stro of wat gazonmaaisel onder de plantjes strooien.

Niet enkel op het bord, maar ook in de tuin beïnvloeden tomaat en basilicum elkaar gunstig.

Let er wel op dat je basilicum niet te vroeg plant. Ze houden niet van koude nachten!

Om ze wat te beschermen kan je er een halve waterfles over zetten.

Zo, nu nog enkele maanden geduld en duimen voor zonnig en warm weer!

Smakelijk!