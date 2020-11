TUINHIEREN Afl 4 - Een bloemengazon

Een tuin zonder voorjaarsbloeiende bloembollen, daar ontbreekt een dimensie. En de herfst is het seizoen om bloembollen te planten en te werken aan een bloeiende lente. Je kunt ze op tal van plekken in de tuin kwijt: tussen de struiken, rozen of vaste planten in de border of …in je gazon.

Een gazon kan meer zijn dan een grasveld. Bolletjes in het gazon geven de tuin net even wat extra’s op een moment dat je snakt naar het einde van de winter. Wat is er mooier als de aankondiging van de lente dan een bloeiend gazon. Pas op, niet alle bollen kunnen in het gras. Alleen vroeg bloeiende soorten die weinig concurrentie van het gras ondervinden en die geschikt zijn om te verwilderen. Verwilderingsbolletjes plant je één keer, waarna ze elk jaar terugkomen, en zich rustig uitbreiden of ‘verwilderen’. Het zijn de gemakkelijkste bloembollen voor de tuin. Krokussen, sneeuwklokjes, wilde narcissen, mininarcissen (bv. Tête-à-tête), sterhyacint (Scilla siberica), wilde hyacinten, anemonen, kievitsbloemen… geven je gazon of grasland al vanaf februari kleur. Plant er veel, vooral krokussen, die zijn héél belangrijk voor bijen en hommels, die zo vroeg op het jaar nog maar weinig andere bloemen -lees: voedsel- vinden. Plant dus een flink aantal bolletjes, maar niet te veel verschillende soorten, want dat oogt onrustig.

Je kan dat op volgende manieren aanpakken. Grotere bollen zoals narcissen kan je -voor een natuurlijk effect- los uitstrooien en dan planten waar ze terecht komen . Met een spa doe ik het als volgt: Ik steek recht omlaag in de bodem. Normaal moet je bloembollen zo’n drie keer zo diep planten als ze groot zijn. Beweeg de spa rustig naar voor, dan naar achter. Zo krijg je een gleuf waar de bol in past. Plant de bol uiteraard met de neus omhoog, de wortelkrans onderaan. Trap met de tip van de voet de gleuf werd dicht… en je ziet niets van de ingreep.

Kleine bolletjes kan je op deze manier planten: maak met je spa een H-vormige opening in het gras. Met het blad van de spa, maak je de zode los. Til de graszode op, maak de grond wat los met een hark en plant dan de bolletjes. Bedek de bolletjes opnieuw met de lappen graszode en druk goed aan. Nu is het wachten op het resultaat… Belangrijk om nog te weten: na de bloei, kun je het gras pas maaien als het loof van de bolgewassen helemaal is vergeeld en afgestorven, want via het loof slaan de bolletjes reserves op om het volgende jaar weer te kunnen bloeien. Dus: de eerste keren dat het gras gemaaid wordt in de lente even om de bolletjes heen maaien.