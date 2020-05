TUINHIEREN Afl 6 – Hanging baskets

In #Tuinhieren heeft Mark Demesmaeker het over hanging baskets. Dat is niet iets wat je aantrekt om te gaan sporten. Wel is het een Engelse term voor hangmand die je vol kan stoppen met bloemen.

Wat heb je nodig?

plastic liner (voering)

waterkristallen

breekmes

krant of tijdschrift

mand

kokosmat

plantjes: Lobelia, Verbena, Aubrieta (blauwkussen)

Hoe ga je tewerk?

Een ‘hanging basket’ hou je het best stabiel door die op een emmer of grote pot te zetten om wiebelen te voorkomen.

In de kokosmat leggen we een plastic bekleding om te voorkomen dat het water er meteen weer doorsijpeld.

Om het water zo lang mogelijk vast te houden, mengen we de potgrond met waterkrsitallen.

Hierdoor is het niet nodig om de mand 2 maal per dag water te geven.

Een echte Engelse ‘hanging basket’ heeft niet enkel planten langs de bovenkant van de mand, maar ook langs de zijkanten. Om te voorkomen dat de planten beschadigd worden bij dit delicate werk, bestaat er een leuke truc.

In de kokosmat maken we met een breekmes (voorzichtig!) kruisvormige insneden.

We rollen onze plant (enkel de plant, niet de pot) in een krant of tijdschrift en steken die dan van langs de binnenzijde door het gat. Trek voorzichtig aan de krant en duw een beetje mee aan het potje.

Ziezo, als alles goed verlopen is zit het plantje nu onbeschadigd door het gat.

We herhalen dit nog enkele keren tot we rond zijn en dan plaasten we nog enkele plantjes bovenaan.

Nu enkel nog de potgrond aanvullen en water geven.

De ‘hanging basket’ is klaar om opgehangen te worden!

Nog enkele weken geduld en dan krijg je een mooie ‘bloembol’ aan je muur.

Veel succes!