TUINHIEREN Afl 6 - Maak een kleurrijk herfstterras

Heb je in het voorjaar bakken en potten of hanging baskets beplant met zomerbloeiers, dan zijn die tegen nu een beetje knock out. Maar dat betekent niet dat we het in de herfst op het balkon of terras zonder kleur moeten stellen. Er zijn herfst- en zelfs winterbloeiers.

Chrysanten zijn nog altijd de blikvangers onder de najaarsbloeiers. Vlamingen zien ze nog altijd alleen als typische kerkhofbloemen. We moeten ze dringend uit die sfeer halen, want er zijn zoveel verschillende soorten en kleuren, dat ze op elk terras en balkon een plaatsje verdienen. En eigenlijk zijn ze vrij goedkoop.

Met de juiste tips kan je er wekenlang plezier aan hebben. Koop ze als ze nog in de knop staan, dat maakt een verschil. Ook al kan het flink koud zijn, chrysanten in pot moeten regelmatig water krijgen. Ook als het regent, want de planten groeien zo dicht dat regenwater erlangs loopt en de bodem niet bereikt. Als het zou gaan vriezen, moet je ze een beetje beschermen met vorstvlies, of ze ’s nachts in een schuurtje zetten. Gooi de planten na de bloei niet weg. Chrysanten zijn vaste planten die in de tuin kunnen geplant worden. Snoei ze dan helemaal terug voor je ze uitplant. Hou er wel rekening mee dat ze als tuinplant in de volle grond hoger worden en wat steun zullen nodig hebben. En van te natte bodems houden ze niet.

Waarom de chrysanten niet combineren met andere herfstbloeiers? Sierkolen, astertjes, viooltjes, skimmia, sierconifeertjes, winterheide…. Je kan naar hartenlust combineren en sfeer brengen in deze donkere dagen. De principes om een bak of een pot te vullen blijven dezelfde als in de andere seizoenen. Water dat op de bodem blijft staan is dodelijk. Elke pot moet drainagegaten hebben. Verbeter eerst en vooral de drainage door enkele potscherven op de bodem te leggen. Die zorgen ervoor dat de potgrond de afvoergaatjes niet verstopt. Neem de kluit van de planten voorzichtig uit de pot en vul de bakken/potten naar eigen smaak en inzicht. Vergeet tenslotte niet om hier en daar wat kleine bloembolletjes tussen de planten in de grond te duwen: sneeuwklokjes, krokusjes, hyacintjes of blauwe druifjes bijvoorbeeld.