TUINHIEREN Afl 9 – De groentetuin: worteltjes

Wat heb je nodig?

- zaden

- zaaidoosje

- zand

- insectengaas

- jute

Hoe ga je tewerk?

Wat is er lekkerder en gezonder dan worteltjes uit eigen tuin? Je hebt er wel geduld voor nodig: er zitten zo’n 3 maanden tussen het zaaien en het oogsten.

Zaaien kan nog tot in juni.

Het zaaien gebeurt direct in volle grond. Wortelen houden van een zonnige standplaats en licht, luchtige grond. Op zwaardere grond zullen ze niet recht naar beneden groeien, maar vertakken.

We maken eerst een ondiep geultje waar we om de 3 cm een zaadje laten vallen…

En hier wordt het lastig, want wortelzaad is heel klein en je kan al snel veel te veel zaaien waardoor je dan later moet uitdunnen. Dat is niet alleen lastig, het trekt bovendien ook nog de wortelvlieg aan die je hele oogst kan vernielen.

Daarom kan je best zelf een zaaidoosje maken van een kartonnen doos. Je tikt dan voorzichtig tegen de rand van het doosje om zo zaadje per zaadje in de gleuf te laten vallen.

Nog preciezer is een doosje met een gaatje, waarlangs heel precies kan gezaaid worden.

Sluit het geultje of dek het af met wat nat zand. Worteltjes kiemen pas na een 3-tal weken. Dan is zand een handig middel om te zien waar je gezaaid hebt en waar de worteltjes zullen kiemen. Aandrukken zodat het zaad goed contact maakt met de aarde.

Tussen 2 rijen laten we 25 – 30 cm (schoenmaat 43) ruimte.

Elke dag de worteltjes broezen. Bij lange droge periodes kan je ook een natte jute zak aanbrengen. Vergeet dan niet elke dag te kijken en verwijder de jute als de wortels beginnen kiemen!

Deze soort heet ‘Flyaway’, ‘Dag Vlieg’ en ze is resistent tegen de wortelvlieg die een hele oogst kan vernielen. Het vliegje legt haar eitjes dicht bij de wortelen, zodat ze zeker is dat haar nakomelingen zich kunnen tegoed doen…

Deze variëteit is niet immuun, maar wel resistent. Om aantasting te voorkomen, kan je toch beter het bed afdekken met insectengaas. Deze vormt een ondoordringbare barrière.

Nog even geduld en smakelijk!