Twee restaurants uit de regio nemen deel aan Jong Keukengeweld: “Topgastronomie toegankelijk maken voor jongeren”

“Het concept is en blijft eenvoudig: topgastronomie toegankelijk maken voor jongeren. En dat werkt, want steeds meer jongeren vinden hun weg naar onze tafels om te genieten van ons Vlaams jong, culinair talent”, aldus Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Jonge foodies kunnen dus ook dit jaar weer op Jong Keukengeweld rekenen. En hiermee geven we jonge chefs het podium dat ze verdienen.”

Twee actieperiodes

Zoals steeds vinden er twee actieperiodes plaats: van 1 oktober tot en met 10 november en van 1 maart tot en met 10 april volgend jaar. Jongeren kunnen dan genieten van een driegangenmenu met aangepaste dranken en water voor een toegankelijke prijs van 69 euro.

In totaal telt deze lichting 15 nieuwe restaurants, 4 restaurants schoven een nieuwe chef naar voren en 48 bekende smaakmakers vervoegen ons opnieuw na eerder edities van Jong Keukengeweld. Er zijn ook 2 restaurants met een Michelinster.

Regio

Uit onze regio nemen Nicolas Van Kerkhoven van restaurant Mirin in Roosdaal en Sam Van Landeghem van Gastro Brisk in Dilbeek deel. Alle deelnemende zaken zijn terug te vinden via de website van Jong Keukengeweld via onderstaande link.