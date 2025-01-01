Colruyt-klanten kunnen in Halle shoppen met slimme winkelkar: "Tijdswinst, maar winkelmedewerkers blijven nodig"

De 15 ‘Smart Carts’ zijn volgens de warenhuisketen een uniek staaltje innovatie in de Benelux. “De innovatieve manier van winkelen laat klanten toe nog efficiënter boodschappen te doen, de controle over het budget te behouden en vlot af te rekenen zonder medewerker aan de kassa”, klinkt het.

Zo werkt het

De klant activeert de Smart Cart met Xtra en kan starten. Het boodschappenlijstje in de Xtra-app verschijnt op de display van de winkelkar. De slimme winkelkar scant de barcode van de producten en werkt het Xtra-boodschappenlijstje bij tijdens het winkelen. Kortingen worden meteen verwerkt tijdens het scannen. Een product terug in de rekken plaatsen is mogelijk. De Smart Cart vraagt welk product werd teruggezet en de gebruiker verwijdert het product via de interface van de kar.

“Via slimme sensoren en met artificiële intelligentie controleert de winkelkar de correcte registratie en het gewicht van de producten. De klant moet zelf niet bijhouden wat er al of niet al werd gescand. Het scherm van de kar geeft het totaal van de rekening weer waardoor vergeten niet meer kan” zegt Jo Willemyns, COO Retail bij Colruyt Group en Algemeen Directeur Colruyt Laagste Prijzen.

“Voor losse producten zonder barcode zoals fruit en groenten, kan de klant terecht bij de Smart weegschaal in de winkel. En op het einde van het winkeltraject rekent de klant af aan een Smart kassa. Betalen kan er met bancontact of payconiq. Aangezien de kar speciaal ontworpen is voor volumeboodschappen plaatst de klant de producten onmiddellijk in zijn plooiboxen en kan hij ze gemakkelijk overplaatsen in de wagen dankzij de open wanden van de kar”, voegt Willemyns eraan toe.

Winkelmedewerkers blijven nodig

De huidige kassa’s blijven volgens Colruyt heel wat voordelen bieden op het vlak van dienstbaarheid en contact met de klant. Daarom zal ‘Easy checkout’, het kassasysteem dat via artificiële intelligence werkt en meer ergonomie biedt aan de medewerkers, alsook de traditionele checkout zeker niet verdwijnen”, besluit Willemyns.