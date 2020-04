UZ Brussel: “Aantal ziekenhuisopnames neemt verder af”

Tijdens de piek van de epidemie lagen er 144 mensen met een covid-19-besmetting in het Brusselse ziekenhuis. Enkele weken later zijn het dat er zo'n 50 minder. “Het aantal opgenomen covid-patiënten neemt inderdaad af. Ook de toestroom van nieuwe covid-patiënten daalt”, zegt Gina Volkaert van UZ Brussel. “Op de dienst Intensieve Zorgen in de COVID-zone liggen momenteel 20 patiënten en 4 op de midcare afdeling.”

Ook Sciensano toont bemoedigende cijfers in z’n dagelijkse update. De voorbije 24 uur werden in ons land 172 besmette mensen in het ziekenhuis opgenomen. Het is voor het eerst sinds 18 maart, bij het begin van de epidemie, dat dat aantal onder de 200 opnames per dag ligt. Ook het aantal overlijdens in ons land neemt sinds 12 april af, maar blijft wel hoog. De voorbije dag overleden er in België 170 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

“We zijn met z’n allen al een aantal weken een buitengewone inspanning aan het leveren. Eén die je het best kan vergelijken met een marathon”, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. “Onderweg zijn er dipjes, maar met aanmoedigen kunnen we de einddoelstelling halen. Er zijn positieve signalen dat we op de goede weg zijn, maar we moeten aandachtig blijven en volhouden.”

Meer dan 2.000 besmettingen in Halle-Vilvoorde

Het aantal bevestigde besmettingen in onze regio ligt momenteel op 2.099. Grimbergen telt het meeste aantal besmettingen (191). De vele besmettingen in Den Bogaet in Humbeek verklaren deels dat cijfer. Daarna volgen Vilvoorde (189) en Halle (156). Kapelle-op-den-Bos blijft met meer dan 11 besmettingen per 1.000 inwoners de zwaarst getroffen gemeente in onze regio. De gemeente verklaart dat hoge cijfer door het relatief lage inwonersaantal en de vele besmettingen in woonzorgcentrum Akapella.

In die woonzorgcentra blijft de situatie nog altijd zorgwekkend. In woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem, waar begin deze maand 36 besmettingen werden vastgesteld, overleden intussen al 7 bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. Nog eens 33 andere bewoners worden er verzorgd op geïsoleerde afdeling.