UZ Brussel zoekt meer dan 120 werkkrachten: “De nood aan nieuw talent blijft hoog”

Het tekort aan zorgpersoneel blijft nijpend. Dat blijkt ook in het UZ Brussel, waar ze op dit moment meer dan 120 vacatures hebben openstaan. Omdat die moeilijk worden ingevuld, start het Brusselse ziekenhuis met een grootschalige aanwervingscampagne. Mogelijk toekomstige collega’s tonen in de campagne wie ze zijn en waarom zij in dit ziekenhuis werken.

De zorgsector blijft op tal van manieren speuren naar extra handen, dat geldt ook voor het UZ Brussel. Er is een belangrijke golf van pensioenen en de concurrentie in de zorgsector is groot. Het ziekenhuis zoekt onder meer verpleegkundigen, maar ook administratief personeel, medisch-technische experts, artsen, technici en ICT-ers. “Het ziekenhuis wil alles op alles zetten om - waar het kan - het werk van de vele medewerkers te verlichten en nieuw talent warm te maken voor een job”, klinkt het bij UZ Brussel. “Zo hebben student-verpleegkundigen bijvoorbeeld de kans om verschillende klinische trajecten te doorlopen en kennis te maken met diverse specialiteiten.”

Tijdens de coronacrisis werden zorgmedewerkers ‘helden van de zorg’ genoemd. Mensen die over buitengewone krachten beschikken om onze job te kunnen uitvoeren. In de aanwervingscampagne van UZ Brussel wil het ziekenhuis draait de rollen om en wil vooral tonen dat zorgpersoneel echte mensen zijn die werken om anderen te helpen. Mensen die naast hun job ook een familieleven hebben.“Voor wie aanklopt, zoeken we de plaats die het best bij de kandidaat past en dit steeds in overleg en vertrouwen met respect voor de keuze van de kandidaat. Een dagje meelopen om kennis te maken behoort tot de mogelijkheden”, zegt directeur verpleeg- en vroedkunde Ria Vanschoenwinkel.