Vaccinatiecentrum Londerzeel sluit binnen een maand

Binnen een maand wordt de laatste prik gegeven in het vaccinatiecentrum JDK Hal in de industriezone in Londerzeel. Daarna sluit het centrum. De Zijp in Wemmel, het tweede vaccinatiecentrum in de Eerstelijnszone Grimbergen, zal daarna inwoners uit Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel ontvangen die nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn.

In de Eerstelijnszone Grimbergen zijn de voorbije weken en maanden de meeste inwoners gevaccineerd. “Nog een paar duizenden jongeren tussen twaalf en vijftien jaar zullen de komende weken hun uitnodiging ontvangen”, zegt Armand Hermans van de Eerstelijnszone. “Vanaf 12 september sluit dan ook het vaccinatiecentrum in de JDK-Hal in Londerzeel. Inwoners uit Kapelle-op-den-Bos of Londerzeel die nog geen vaccin hebben, kunnen dan terecht in het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel. Daar wordt voorlopig tot 15 oktober gevaccineerd.”

Als er nog een derde prik moet komen, zal het vaccinatiecentrum in de Zijp nog enkele maanden langer openblijven. “In het centrum in Wemmel organiseren we vanaf 12 augustus ook ‘inloopuren’ en zijn elke werkdag open van 15 uur tot en met 18 uur. Je moet wel een afspraak maken, maar als je je aanbiedt vanaf 12 augustus kan je er een afspraak krijgen. En als er op dat moment geprikt wordt en er vaccins over zijn, krijg je er meteen een”, zegt Hermans.

Op die manier wil de eerstelijnszone mensen motiveren om zich alsnog te laten vaccineren. Vooral in Wemmel, want daar ligt de vaccinatiegraad op 75%. In de andere gemeenten van de eerstelijnszone ligt dat 10 tot 20 procent hoger. “Hoe verder je van Brussel weg gaat, hoe hoger de vaccinatiegraad”, aldus Hermans. “Dat merken we ook in Vilvoorde en Machelen, die ook aan het Brusselse Gewest grenzen.”