Vaccinaties in Brusselse winkels gaan van start

Vandaag start een vaccinatiecampagne in enkele winkelketens in Brussel. Op die manier wil Comeos, de federatie voor handel en diensten, mee de lage vaccinatiegraad in Brussel opkrikken. “Elke man of vrouw die we extra kunnen vaccineren is een goede zaak want die is beschermd”, zegt Dominique Michel van Comeos.

Ondanks de vele inspanningen blijven de vaccinatiecijfers in Brussel nog laag. Zo is slechts 60% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Verschillende bevolkingsgroepen worden niet of onvoldoende bereikt. Daarom wordt deze week in enkele grote winkelketens gevaccineerd. “Daar zit natuurlijk onze grote sterkte. Met onze winkels bereiken we de meeste mensen want iedereen gaat winkelen”, zegt Dominique Michel van Comeos. ‘Daarom dat we als grootste sectororganisatie niet aan de kant blijven zitten maar zelf actief gaan meewerken aan de vaccinatiecampagne.”

Onder meer bij Ikea in Anderlecht en Carrefour in Evere worden de komende dagen prikjes gezet. Ofwel staat er een vaccinatiebus op de parking van de winkels, ofwel is er een medisch team in de winkel aanwezig. De klanten krijgen een vaccin van Johnson & Johnson waardoor ze na één prik al volledig beschermd zijn. “De lokale acties met onze bussen op drukke plaatsen hebben aangetoond dat de nabijheid werkt. We zijn er dan ook van overtuigd dat we op de verschillende winkellocaties nog veel personen kunnen beschermen”, zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Foto: Google Maps