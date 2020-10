Vakbonden Makro dreigen met arbeidsrechtbank

Het sociaal conflict bij supermarktketen Makro zit muurvast. De vakbonden dreigen nu naar de arbeidsrechtbank te stappen, omdat onderhandelen met de directie over een ingrijpende reorganisatie niet lukt. Klanten van de winkelketen zullen daar voorlopig niks van voelen, want er zijn geen nieuwe stakingsacties gepland. De voorbije weken waren er wél werkonderbrekingen, ook in de winkels in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw.