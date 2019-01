Vanaf woensdag veerpont aan defecte kanaalbrug in Humbeek

Ter vervanging van de defecte brug over het kanaal Brussel-Willebroek in Humbeek-Sas legt kanaalbeheerder Vlaamse Waterweg vanaf woensdag een gratis veerdienst in om fietsers en voetgangers aan de overkant te brengen. De veerdienst blijft operationeel tot de brug opnieuw in gebruik kan genomen worden.