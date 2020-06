Vandaag op RINGtv: deel 2 van Missie Maria

In het eerste deel van Missie Maria zag je hoe de Affligemse Vrienden van de Grot vorig jaar op bedevaart gingen naar Lourdes om er twee nieuwe Mariabeelden te kiezen. Die werden een maand later, tijdens de jaarlijkse Meiviering aan de grot in Teralfene, gewijd en plechtig geplaatst. Door de coronacrisis kon de viering dit jaar niet doorgaan.

RINGtv ging vorig jaar ook op zoek naar andere Lourdesgrotten in de regio die nog regelmatig bezocht worden. In Roosdaal staat één van de oudste grotten van België in het Pamelse gehucht Poelk. Ze werd amper 18 jaar na de verschijning in Lourdes gebouwd, in 1976. Daniël, Christiane, August en Lucienne zijn kranige tachtigers die de Mariagrot van Poelk in Roosdaal onderhouden.