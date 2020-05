Vandaag op RINGtv: Missie Maria

Mei is voor christenen traditioneel de Mariamaand. Daarom zenden we op deze Hemelvaartsdag onze special ‘Missie Maria’ nog eens uit.

In ‘Missie Maria’ reizen we mee met de Affligemse Vrienden van de Grot naar Lourdes. Ze gingen vorig jaar op bedevaart om vervangsters te zoeken voor de twee verouderde Mariabeelden in de Lourdesgrot in Teralfene. Het beeld in de grot had namelijk geen handen meer en het exemplaar buiten was een kleiner en tijdelijk model omdat het originele werd vernield.

De Lourdesgrot in Teralfene werd in 1885 gebouwd door Frans Temmerman, als dank voor de wonderbaarlijke genezing van zijn vrouw Célestine. De Vrienden van de Grot staan in voor het onderhoud van dit Affligems patrimonium.

Naast de zoektocht naar nieuwe Maria’s in de beeldenfabriek in Lourdes, hebben de reizigers ook elk hun eigen reden om mee te gaan. "Vroeger was ik een atheïst, maar nu denk ik er anders over. Toen mijn zoon leukemie kreeg heb ik beloofd: help hem en ik ga naar Lourdes," zegt Patrick De Groote.

Het volledige reisverhaal wordt vanaf 12 uur vanmiddag uitgezonden in ‘Missie Maria’ op RINGtv.