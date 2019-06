Veiligheidsbarometer Vias: "Aantal ongevallen en verkeersdoden gestegen"

Het aantal verkeersongevallen en -doden in Vlaams-Brabant is de eerste drie maanden van dit jaar gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkeersoden steeg van 5 naar 13. Dat blijkt uit de veiligheidsbarometer van Vias. Al is het voor het verkeersinstituut te vroeg voor conclusies.

De stijging komt er na een periode van vier jaar dalende cijfers. In de eerste drie maanden is het aantal verkeersongevallen met een letsel in onze provincie gestegen met 6,5%. Geen enkele Vlaamse provincie doet slechter. Ook het aantal verkeersdoden is gestegen: vorig jaar waren er in het eerste trimester 5 verkeersdoden te betreuren in Vlaams-Brabant, dit jaar 13.

“De verkeersveiligheidsbarometer toont een negatieve tendens tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Toch moeten we deze cijfers met voorzichtigheid bekijken. Het gaat slechts over een periode van drie maanden en de tendensen die vaak een verschillend en grillig patroon kennen, maken de interpretatie niet eenvoudig”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias.

Toch baart het gestegen aantal verkeersdoden zorgen, net als de verkeersveiligheid van tweewielers. “Het aantal letsongevallen met fietsers is met 20 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Voor de bromfietsers bedraagt die stijging 10 procent, voor motorrijders 7 procent”, besluit Stef Willems.