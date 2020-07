Veiligheidsraad: "Mondmaskers verplicht voor klanten in de horeca en nachtwinkels vroeger dicht"

Geen versoepelingen, maar strengere maatregelen die vanaf zaterdag van kracht zijn. Het resultaat van de Veiligheidsraad ligt in de lijn van de verwachtingen. "Het gevecht met virus is absoluut nog niet gedaan. We moeten blijven doorzetten. Verpest voor een paar uur ontspanning niet de inspanningen die we al maanden leveren", zei eerste minister Sophie Wilmès (MR) na afloop van de Veiligheidsraad.

Op die persconferentie werden zoals verwacht nieuwe maatregelen aangekondigd. Daarbij wordt volop ingezet op het mondmasker. De Nationale Veiligheidsraad verplicht een mondmasker in alle openbare gebouwen, markten, kermissen, in drukke winkelstraten en andere activiteiten waar veel volk aanwezig is. De beslissingsmacht voor welke activiteiten dat zijn, ligt bij de lokale besturen.

De burgemeesters kunnen nog bijkomende maatregelen nemen als er een lokale uitbraak is, maar zullen die in overleg met de provinciegouverneur moeten nemen. De lokale besturen kunnen bijvoorbeeld lokaal parken en speeltuinen sluiten, evenementen en markten verbieden, sporthallen sluiten, de mondmaskerplicht nog verder uitbreiden, horecazaken sluiten of een gebouw of wijk in lockdown plaatsen.

Verder moet het mondmasker nu ook verplicht gedragen worden door klanten in de horeca. Wie een café of restaurant binnenkomt en verlaat of wie er naar het toilet gaat, zal een mondmasker moeten dragen. Alleen wie aan tafel zit, mag het mondmasker afdoen. Cafés en restaurants worden ook verplicht per tafel een klant te registreren. Dat kan door een telefoonnummer of e-mailadres achter te laten. Bij een eventuele besmetting kan er dan veel sneller aan contactopsporing gedaan worden.

Daarnaast moeten ook de nachtwinkels opnieuw vroeger dicht. Zij moeten de deuren sluiten om 22 uur.