Vermuyten exposeert in De Markten

In gemeenschapscentrum De Markten loopt in Brussel nog tot en met 24 oktober de expo Stijl is Stilstand. Het is een overzichtstentoonstelling met werken van Stefaan Vermuyten. De expo is samen op poten gezet met Galerij De Ziener uit Asse.

'Stijl is stilstand' is zowat het credo van de kunstenaar Vermuyten. Als je de selectie van de voorbije dertig jaar ziet, voel je wel dat de werken door dezelfde kunstenaar zijn gemaakt maar eenzelfde stijl kan je er niet op plakken. “Ik ben te onrustig. Ik wil vandaag niet weten wat ik morgen ga schilderen en ook niet hoe ik het ga schilderen”, vertelt Vermuyten over zijn werken. “Als ik de uitkomst al weet waarom moet ik het dan nog maken? Het is altijd iets maken en opnieuw beginnen, altijd iets anders.”

De tentoonstelling 'Stijl is stilstand' loopt nog tot 24 oktober in De Markten in hartje Brussel. Onlangs verscheen een monografie over Stefaan Vermuyten. De organisatoren van de expositie doen een aantal exemplaren cadeau aan de kijkers van RINGtv, stuur ons een mailtje en wie weet val je in de prijzen.