Vlaanderen neemt extra maatregelen: zwembaden, fitnesscentra en cultuurcentra moeten sluiten

Na Wallonië en Brussel neemt ook Vlaanderen extra maatregelen in strijd tegen het coronavirus. Zowat alle activiteiten rond vrije tijd worden aan banden gelegd: fitnesscentra, zwembaden en cultuurcentra moeten sluiten. Verder worden ook alle jeugd- en sportactiviteiten boven de 12 jaar aan banden gelegd. Een uitbreiding van de avondklok komt er niet. De maatregelen gaan vrijdag in.

Vlaanderen grijpt vooral in op onze vrije tijd. Zwembaden, fitness- en cultuurcentra moeten dicht, maar bibliotheken mogen open blijven. Ook bioscopen en binnenspeeltuinen moeten hun deuren sluiten. Evenementen zoals kermissen, kerstmarkten of ijspistes zijn verboden. Alleen de wekelijkse markten mogen doorgaan.

Ook de sportactiviteiten worden ingeperkt. Sporters onder de 12 jaar wordt geen beperkingen opgelegd, maar wie ouder is dan 12 jaar mag alleen nog in open lucht sporten in een kleine groep. Vlaanderen vraagt om een groep te beperken tot vier personen. Bij het sporten moeten ook de afstandsregels gerespecteerd worden.

Winkelen mag maar met maximaal twee personen: twee volwassenen of volwassene met kind. De bedrijven moeten maximaal inzetten op telewerken. Daarnaast komen ook in de woonzorgcentra verstrengingen. Bewoners moeten zich om de twee weken houden aan één knuffelcontact en één extra contact. Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen doorgaan, maar met maximaal 40 personen en met respect voor de afstandsregels.

Boven de 12 jaar mogen jeugdactivitieten niet meer doorgaan. Onder de 12 jaar zijn wel nog jeugdactiviteiten toegestaan, maar overnachten mag niet meer. De avondklok wordt niet uitgebreid. In Vlaanderen blijft het dus verboden om tussen 24 uur en 5 uur je op straat te begeven.

De maatregelen gaan vrijdag in en duren minimaal drie weken. "We moeten het virus een fikse nederlaag toedienen", aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). "We vragen de Vlamingen niet om in hun kot te blijven, maar wel om hun contacten de komende weken heel hard te beperken."