Vlaanderen neemt volledige Ring rond Brussel onder handen

De Vlaamse regering maakt 9 miljoen euro vrij om het westelijke en oostelijke deel van de Ring rond Brussel aan te pakken. In het oostelijke deel wordt er geïnvesteerd in zogenaamde ‘quick wins’. Voor het westelijke deel komt er een studie die moet uitzoeken of de Ring volledig rond kan worden gemaakt.

De cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum liegen er niet om. In vergelijking met 2012 is er op de Buitenring een filetoename van 40 procent, op de Binnenring gaat het om 16 procent. Aan het noordelijke deel zijn de eerste werken begonnen.

Fiets

Bedoeling is om ook het oostelijke deel aan te pakken met gerichte, snelle ingrepen. De grootste aandacht gaat naar het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex aan de Brabantlaan. De fiets staat centraal bij de quick wins. Fietssnelwegen worden afgewerkt en er komen nieuwe fietsverbindingen.

Voor het westelijke deel -dat is het stuk tussen Halle en Groot-Bijgaarden- komt er een studie, want vandaag is de Ring geen ring, maar een hoefijzer. De studie moet uitwijzen of daar iets aan gedaan kan worden. Eén van de opties is het uitgraven van een tunnel die vanuit het westen onder het Zoniënwoud loopt.

De foto's die je ziet, zijn geen echte ontwerpen, maar mogelijke toekomstbeelden. Van links naar rechts: Leonardkruispunt, Groenendaal, Brabantlaan, Vierarmen.