De Vlaams overheid investeert 200 miljoen euro in de herinrichting van het knooppunt van Zaventem. Dat knooppunt ligt eigenlijk op het grondgebied van Machelen en verbindt de Ring rond Brussel met de A201 richting de luchthaven van Zaventem en de Leopold III-laan. Het op- en afrittencomplex dat gebouwd wordt, zal het eerste in zijn soort zijn in ons land. Als alles goed gaat, starten de werken in 2022.

Vlaanderen start in 2022 met bouw nieuw knooppunt in Zaventem

Het knooppunt is volgens de Vlaams overheid vandaag te groot voor het verkeer dat het moet verwerken. Bovendien zijn een aantal bruggen dringend aan vervanging toe. De Vlaamse regering zette daarom het licht op groen voor een volledige make-over. Het knooppunt krijgt een zogenaamde Single Point Interchange. Daarbij wordt al het verkeer op de op- en afrit in het midden afgewikkeld door een lichtengeregeld kruispunt. Dat is een primeur voor België.

"Niet alleen is de capaciteit groter ten opzichte van een klassiek op- en afrittencomplex, maar het verkeer kan ook beter gedoseerd worden", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap over het nieuw te bouwen op- en afrittencomplex. "Dat wil zeggen dat de fileterugslag- of opbouw van vandaag in de toekomst kan worden teruggedrongen. Dat verbetert de doorstroming."

Daarnaast komen dankzij het complex ook heel wat multimodale verbindingen. “De Luchthaventram en een aantal fietssnelwegen krijgen vrije baan langs deze nieuwe verkeersknoop. Tegelijk denken we ook aan de bereikbaarheid van de luchthavensite. Bovendien worden een aantal prioritaire bruggen die vandaag in slechte staat zijn, aangepakt", aldus Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

De A201 wordt na de herinrichting, in lijn met de Brusselse visie, een stadsboulevard waar ook de snelheidsbeperking lager zal liggen. De werken zullen ongeveer 200 miljoen euro kosten. De start ervan is gepland in 2022. Opvallend, de Vlaamse overheid wil het project realiseren samet met een privépartner. Zo is het op zoek naar een consortium van aannemers dat de werken mee wil financieren, uitvoeren en onderhouden.