Vlezenbeek krijgt nieuw gemeenteplein

Het gemeenteplein van Vlezenbeek is al jaren lang weinig meer dan een parking. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil dat anders en ziet in de heraanleg van het plein een belangrijke rol weggelegd voor cultuurcentrum De Merselborre. “Naast de herinrichting van het plein, plannen we ook een vernieuwing van het café van de Merselborre naar een heus cultuurcafé, waar zowel de huidige klanten als de bezoekers van voorstellingen en tentoonstellingen zich nog beter thuis voelen. Na meer dan 20 jaar is een investering in een nieuwe inrichting en inboedel wel eens aan de orde”, zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA). De werken moeten starten in 2021. “Het zal er niet alleen fraaier uitzien, ook wordt het aantal parkeerplaatsen gemaximaliseerd”, zegt schepen van Gebouwen Gunther Coppens. “Vlezenbeek verdient een mooi en aangenaam plein. Bovendien zal door de werken het terras van het cultuurcafé worden geïntegreerd in de functie van CC De Merselborre. Het wordt een plek waar het aangenaam vertoeven is voor de Leeuwenaar.”