Voka-KvK Vlaams-Brabant verkleint digitale kloof dankzij gift elektronisch materiaal aan Digital For Youth

De Leuvense vzw haalt oud IT-materiaal van bedrijven op en geeft die een tweede leven bij verenigingen, vzw’s en scholen. “Dat ons IT-materiaal een tweede leven zal vinden bij organisaties in de buurt vinden we een goede zaak”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant. “Het is ook heel fijn dat onze VCDO-deelnemers de mogelijkheid krijgen om hun IT-materiaal op die manier te recycleren.”

Tijdens het VCDO Community event kregen de VCDO-deelnemers de mogelijkheid om hun oud of afgeschreven IT-materiaal in te ruilen voor een donatierapport. Ook Voka-KvK Vlaams-Brabant doneerde laptops en schermen voor organisaties in de buurt.

“We zijn bijzonder blij dat Voka-KvK Vlaams-Brabant afgeschreven IT-toestellen doneert aan Digital For Youth en tevens vele Voka-leden inspireert om hetzelfde te doen. Wat Digital for Youth doet, is belangrijk op zowel sociaal als ecologisch vlak. Sinds 2019 schonken we meer dan 22.500 refurbished laptops aan Belgische jongeren via vele scholen en sociale organisaties die hun digitale vaardigheden versterken (leren programmeren, omgaan met cyberveiligheid, robots in elkaar steken, etc.). Daardoor brengen we tienduizenden jongeren dichter bij de arbeidsmarkt.” Hans De Backer, general manager Digital For Youth

“We dragen graag ons steentje bij aan Digital for Youth en aan DNS Belgium. Dit Leuvens bedrijf is onze eerste SDG-Ambassador. Daar zijn we bijzonder fier op. Zij, en de meer dan 70 andere bedrijven uit onze regio die de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties hebben geïmplementeerd in hun bedrijfsvoering, zijn een uithangbord en voorbeeld voor ondernemers die ook op duurzaamheid willen inzetten. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer een evidentie, maar bedrijven hebben ook ondersteuning nodig. We zijn heel trots dat we vanuit Voka - KvK Vlaams-Brabant de juiste begeleiding kunnen bieden om ondernemingen uit de regio tot SDG Pioneers, Champions en Ambassadors te laten uitgroeien.” Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant