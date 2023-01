Voorbije jaren 100 hectare bos bijgekomen in Halle-Vilvoorde

In de regio Halle-Vilvoorde is sinds oktober 2019 bijna 100 hectare bosoppervlakte bijgekomen, goed voor een totaal van 232.650 bomen. Dat blijkt uit het antwoord van bevoegd Vlaams minister Demir op een vraag van volksvertegenwoordiger Inez De Coninck (N-VA) uit Opwijk.

De voorbije maanden en jaren waren er in heel wat gemeenten in onze regio boomplantacties. Mededaardoor is het aantal bosoppervlakte in Halle-Vilvoorde met bijna 100 hectare toegenomen. Dat is goed nieuws volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Inez De Coninck. “De extra bebossing zal bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, het behoud van biodiversiteit en het creëren van recreatieve mogelijkheden voor de burgers. Ik hoop dat de bewoners van Halle-Vilvoorde veel van deze prachtige nieuwe bossen kunnen genieten.”

Niet is iedereen tevreden met de vele boomplantacties. Zo waren er in het verleden al meerdere protesten van landbouwers, die met het planten van bomen alsmaar vaker vruchtbare grond zien verdwijnen.