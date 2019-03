Vooruitblik: Speelt damesbasketbalclub Asse-Ternat kampioen?

In het damesbasketbal kan Asse-Ternat dit weekend kampioen spelen in Eerste Provinciale. Daarvoor moet het thuis winnen tegen Scherpenheuvel, de tweede in de stand. Als Asse-Ternat zondag de titel pakt, is dat best opmerkelijk, want het damesteam bestaat nog maar twee seizoenen.

De dames van Asse-Ternat bombardeerden zich al snel tot de titelfavoriet in eerste provinciale. Als ze zondag winnen van Scherpenheuvel is hun ambitie meteen ook waargemaakt. “Met één verliesmatch komt de titel dichterbij. Het is ook erg leuk om tegen de rechtstreekse concurrent kampioen te kunnen spelen,” aldus speelster en jeugdcoach Katrien Vercauteren.

Twee jaar nadat basketbalclub Asse-Ternat een damesploeg oprichtte, kan het team al stijgen naar tweede landelijke. “Al zijn we eigenlijk geen nieuw gestarte ploeg,” legt Vercauteren uit, “het was een ploeg die overkwam van Grimbergen en elkaar al goed kende. Logisch dus dat samenwerken goed lukt.”

Jeugdwerking

Over enkele jaren hoopt Asse-Ternat ook speelsters uit de eigen jeugdwerking te laten doorstromen naar de eerste ploeg. Samen met de damesploeg startte de club twee seizoenen geleden een team voor meisjes tussen de zes en de twaalf jaar op. Katrien Vercauteren, die onder meer voor de Belgische nationale damesploeg speelde, stapte mee in het project en coacht de jonge speelsters. “Het is ongelofelijk hoeveel meisjes er zijn bijgekomen, de jeugdwerking werkt hier erg goed.”



Asse-Ternat wil zich zo opwerpen als één van de voortrekkers voor dames- en meisjesbasketbal in de regio.