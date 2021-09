Vorig jaar meer dan 1.300 GAS-dossiers opgesteld na sluikstort in Halle-Vilvoorde

In Halle-Vilvoorde werden vorig jaar 1.311 GAS-dossiers opgesteld na een sluikstort of zwerfvuil. In heel de provincie Vlaams-Brabant gaat het om 1.739 dossiers, het op één na hoogste cijfer in tien jaar. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het gaat om sluikstorten waarbij de dader geïdentificeerd kon worden, want het totaal aantal vastgestelde sluikstorten in onze regio zou tot tien keer hoger liggen. Uit cijfers blijkt verder dat de meeste GAS-dossiers resulteren in een boete. In een minderheid van de gevallen werd geen boete uitgeschreven. Enerzijds door een gebrek aan bewijs, anderzijds dat na bemiddeling de sluikstorter gemeenschapsdienst moest doen. De boete voor een sluikstort in Halle-Vilvoorde bedraagt gemiddeld 112 euro, maar de dader moet ook de kosten voor het opruimen van het afval op zich nemen.

Incovo en Interza bestrijdt dagelijks sluikstorters. De intercommunales nuanceren bovenstaande cijfers, omdat bij veel sluikstorten de dader niet achterhaald kan worden. Sluikstorten in onze regio blijven een groot probleem, maar toch zien Interza en Incovo dat ze – vooral in de Rand – door de vele gezamenlijke inspanningen het aantal sluikstorten beetje bij beetje kunnen terugdringen.